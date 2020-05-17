وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، في صفوف الجالية الفلسطينية في الدنمارك، للمواطن محمد دخل الله (80 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وكان فريق العمل، المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاماً) في ولاية نيوجرسي بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 50 وفاة، وفق وكالة (وفا).



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، والقنصلية العامة في جدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن محمد حسن تمراز (62 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6.



وبوفاة المواطن دخل الله في الدنمارك، والمواطنة شلبي في ولاية نيوجرسي، والمواطن تمراز في السعودية، يرتفع عدد الوفيات في صفوف جاليتنا في الخارج إلى 84 وفاة و1525 إصابة و703 حالات تعافٍ.