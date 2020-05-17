فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء





وأضاف: لذا فالقلق يتزايد على حياته ووضعه الصحي جراء استمرار عزله الانفرادي ووقف زيارات الأهل والمحامين

وانقطاع آليات التواصل معه.



يذكر أن الأسير أيمن ربحي الشرباتي (52 عاماً) والملقب بالمواطن، هو من سكان القدس ومعتقل منذ عام 1998 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وهو ذاته "المواطن" الذي سبق وأنزل العلم الإسرائيلي وأحرقه في ساحة السجن وأمام أعين

السجانين.



واليوم فان المواطن الذي أحرق (كورونا) في سجن (نفحة)، بحاجة إلى من يقف بجانبه ويحرق قرار "عزله الانفرادي" ويفرض على إدارة السجن إنهاء عزله وإعادته إلى غرف السجن والعيش بين إخوانه ومع زملائه الأسرى.



وتابع: أن العزل يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب، وأن أقل ما توصف به زنازين العزل أنها قبور الأحياء، وسلطات الاحتلال تلجأ إلى "العزل الانفرادي"، لمعاقبة الأسير وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي والجسدي به، وقتل روح المقاومة والتحدي والتمرد لدى الأسير.





وقال فروانة: "فلنعمل على إنهاء عزل الأسير أيمن الشرباتي والملقب بـ "المواطن" وكافة المعزولين وإغلاق أقسام وزنازين العزل الانفرادي.



وتابع: كل الاحترام والتقدير إلى الأسير "المواطن" أيمن الشرباتي، ومن "غزة لك منا مليون سلام وتحية"



رام الله - دنيا الوطنكتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر (فيسبوك) تمرد "المواطن" الشرباتي على السجان حق مشروع، فالتمرد على الظلم هو عِمادُ الحرية.وقال فروانة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في سياق مناداتنا وصرخاتنا لإنقاذ الأسرى وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم من خطر الإصابة بفيروس (كورونا)، أقدم الأسير أيمن الشرباتي والملقب بالمواطن يوم 26 آذار/مارس الماضي، على إشعال النيران في غرفة السجانين في سجن (نفحة)الصحراوي، احتجاجاً على تجاهل إدارة السجن لمطالب الأسرى واستمرار استهتارها بحياتهم وصحتهم وعدم اتخاذها التدابير الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، لا سيما بعد أن أعلنت ادارة السجون إصابة عدد من السجانين بهذا الوباء.وفي أعقاب ذلك أقدمت إدارة سجن (نفحة) على نقل الأسير الشرباتي إلى العزل الانفرادي وأجرت له محاكمة داخلية وفرضت عليه عقوبات قاسية، ويقبع الآن في عزل "أهلي كيدار" المشدد في بئر السبع في ظروف قاسية جدا.