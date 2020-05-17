شؤون فلسطينية

فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء
رام الله - دنيا الوطن
كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر (فيسبوك) تمرد "المواطن" الشرباتي على السجان حق مشروع، فالتمرد على الظلم هو عِمادُ الحرية.

وقال فروانة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في سياق مناداتنا وصرخاتنا لإنقاذ الأسرى وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم من خطر الإصابة بفيروس (كورونا)، أقدم الأسير أيمن الشرباتي والملقب بالمواطن يوم 26 آذار/مارس الماضي، على إشعال النيران في غرفة السجانين في سجن (نفحة)
الصحراوي، احتجاجاً على تجاهل إدارة السجن لمطالب الأسرى واستمرار استهتارها بحياتهم وصحتهم وعدم اتخاذها التدابير الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، لا سيما بعد أن أعلنت ادارة السجون إصابة عدد من السجانين بهذا الوباء.

وفي أعقاب ذلك أقدمت إدارة سجن (نفحة) على نقل الأسير الشرباتي إلى العزل الانفرادي وأجرت له محاكمة داخلية وفرضت عليه عقوبات قاسية، ويقبع الآن في عزل "أهلي كيدار" المشدد في بئر السبع في ظروف قاسية جدا. 

وأضاف: لذا فالقلق يتزايد على حياته ووضعه الصحي جراء استمرار عزله الانفرادي ووقف زيارات الأهل والمحامين
وانقطاع آليات التواصل معه.

يذكر أن الأسير أيمن ربحي الشرباتي (52 عاماً) والملقب بالمواطن، هو من سكان القدس ومعتقل منذ عام 1998 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وهو ذاته "المواطن" الذي سبق وأنزل العلم الإسرائيلي وأحرقه في ساحة السجن وأمام أعين
السجانين.

واليوم فان المواطن الذي أحرق (كورونا) في سجن (نفحة)، بحاجة إلى من يقف بجانبه ويحرق قرار "عزله الانفرادي" ويفرض على إدارة السجن إنهاء عزله وإعادته إلى غرف السجن والعيش بين إخوانه ومع زملائه الأسرى.

وتابع: أن العزل يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب، وأن أقل ما توصف به زنازين العزل أنها قبور الأحياء، وسلطات الاحتلال تلجأ إلى "العزل الانفرادي"، لمعاقبة الأسير وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي والجسدي به، وقتل روح المقاومة والتحدي والتمرد لدى الأسير.

وقال فروانة: "فلنعمل على إنهاء عزل الأسير أيمن الشرباتي والملقب بـ "المواطن" وكافة المعزولين وإغلاق أقسام وزنازين العزل الانفرادي.

وتابع: كل الاحترام والتقدير إلى الأسير "المواطن" أيمن الشرباتي، ومن "غزة لك منا مليون سلام وتحية"

أخبار ذات صلة

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

فروانة: &#34;العزل الانفرادي&#34; يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون فيديوهات للقسام

مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون فيديوهات للقسام

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة &#34;السيدة زينب&#34; بريف دمشق

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر