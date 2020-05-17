شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم على أحد المواطنين أثناء مروره بالقرب من خربة أبو فلاح وقرية المغير شمال مدينة رام الله.

وذكر شهود عيان بأنّ المواطن يزن دوابشة من بلدة "دوما" جنوب مدينة نابلس، تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين قاموا بتحطيم مركبته التي كان يقودها بالقرب من قرية المغير، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وكان المواطن دوابشة عائدا من مدينة رام الله باتجاه نابلس عندما تفاجأ بالمستوطنين يخرجون من أحد المركبات التي يستقلونها قبل أن ينهالوا على مركبته بالحجارة.

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