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غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا

غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 7 عناصر يتعبون لجماعات موالية لإيران، لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، في غارة جوية مجهولة، استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية، ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سورية.

وحسب المرصد، فإنه لم تتضح بعد، الجهة التي نفّذت الضربات التي استهدفت "قاعدة معيزيلة" الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في ريف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، وفق (عرب 48).

وأفاد المرصد، بأن "الاستهداف أسفر عن مقتل سبعة من عناصر موالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة"، وذكر المرصد، أن تعزيزات عسكرية، وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.

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