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ليس ترامب.. من هو أول رئيس هنأ نتنياهو بحكومته الجديدة؟

ليس ترامب.. من هو أول رئيس هنأ نتنياهو بحكومته الجديدة؟
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة مصادقة (كنسيت) على الحكومة الائتلافية الجديدة.

وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "نقدر عالياً العلاقات القائمة بيننا، والتي تسمح بمناقشة مختلف القضايا، بما فيها الصعبة، والأجندة الدولية بشكل شامل"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأعرب بوتين، عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو، نهج تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين البلدين.

وجاء في نص البرقية: "هذا بالطبع يخدم مصالح شعبي روسيا وإسرائيل، ويتجه نحو ضمان السلام والأمن والاستقرار".

وحصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، على الثقة من قبل (كنيست).

وصوت 73 عضواً في (كنيست)، خلال اجتماع له اليوم الأحد، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ 35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائباً.

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