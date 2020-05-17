دولي

أول تعليق أمريكي على منح "كنيست" الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق أمريكي على منح "كنيست" الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة
ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
علق السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على منح "كنيست" الإسرائيلي الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ورحب فريدمان بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال في تغريدة على موقع (تويتر) أن واشنطن تتطلع إلى العمل مع القيادة الجديدة في إسرائيل بغية توطيد أواصر العلاقات بين الدولتين، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وعقدت الحكومة الجديدة مساء اليوم أولى جلساتها حيث كانت احتفالية في "كنيست".

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو: إن مهمة الحكومة الأولى تتمثل في تشكيل المجلس الوزاري المعني بمكافحة فيروس (كورونا).

وأضاف: أن المواضيع الأخرى المطرحة على جدول أعمال الحكومة هي، المساعدات الاقتصادية.

ونالت الحكومة الجديدة بعد ظهر اليوم ثقة "كنيست" بعد أن صوت 73 نائباً مع الائتلاف الحكومي فيما عارضه 46 نائباً
وقبلها هذا التصويت بفترة وجيزة، انتخب النائب من (الليكود)،  ياريف ليفين بأغلبية كبيرة رئيسا لـ "كنيست" حيث أيد 71 نائباً انتخاب ليفين.

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