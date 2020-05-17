أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وإضافة مجرمي حرب إلى حكومة يمينية متطرفة، يعزز التحديات التي تواجهها الحالة الفلسطينية.



وقال قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": شعبنا الفلسطيني لن يلتفت لتشكيلات الحكومة الصهيونية، وسيواصل نضاله المشروع حتى استرداد كامل أرضه ومقدساته، ويعيش بكرامة فوق أرضه المحررة



وأوضح أن المطلوب "توحيد كل جهود وطاقات الشعب الفلسطيني، من أجل مواجهة سياسة هذه الحكومة المتطرفة التي تضع موضوع ضم الضفة الغربية في سلم أولوياتها".