دولي

شاهد: نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة الاسرائيلية الجديدة

شاهد: نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة الاسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
نشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مجموعة من الصور، التي تجمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وبيني غانتس ئيس الحكومة "البديل"، وذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الـ35.

واشار اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن الاجتماع الاول للحكومة، عقد في قاعة (شاغال) بالكنيست.





أخبار ذات صلة

دولة إفريقية تسجل أول وفاة بـ(كورونا)

دولة إفريقية تسجل أول وفاة بـ(كورونا)

ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن (كورونا)

ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن (كورونا)

حكومة &#34;نتنياهو-غانتس&#34; تحصل على ثقة (كنيست) رسميًا

حكومة "نتنياهو-غانتس" تحصل على ثقة (كنيست) رسميًا

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة

اندلاع حريق في أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم

اندلاع حريق في أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم

غانتس: انتهت أكبر أزمة سياسية بتاريخ إسرائيل بتشكيل الحكومة الجديدة

غانتس: انتهت أكبر أزمة سياسية بتاريخ إسرائيل بتشكيل الحكومة الجديدة

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

الخارجية الفلسطينية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا

الخارجية الفلسطينية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة &#34;السيدة زينب&#34; بريف دمشق

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر