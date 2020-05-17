شاهد: نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة الاسرائيلية الجديدة





واشار اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن الاجتماع الاول للحكومة، عقد في قاعة (شاغال) بالكنيست.















رام الله - دنيا الوطننشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مجموعة من الصور، التي تجمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وبيني غانتس ئيس الحكومة "البديل"، وذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الـ35.