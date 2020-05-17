شاهد: نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة الاسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
نشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مجموعة من الصور، التي تجمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وبيني غانتس ئيس الحكومة "البديل"، وذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الـ35.
نشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مجموعة من الصور، التي تجمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وبيني غانتس ئيس الحكومة "البديل"، وذلك خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الـ35.
واشار اعلام الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن الاجتماع الاول للحكومة، عقد في قاعة (شاغال) بالكنيست.
التعليقات