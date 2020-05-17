مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

أحمد مجدلاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، تصريحات نتنياهو في مستهل مراسم تنصيب حكومة الوحدة الجديدة، أن الضم يقرب السلام، دعاية سياسية مكشوفة، لا تخدم اي سلام بل تزيد الخطر على الامن الاستقرار بالمنطقة.



وقال مجدلاني، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن إعلان نتنياهو الضم كسياسة لحكومته،باعتباره يقرب السلام، هو نهاية لحل الدولتين، وتقويض لاسس عملية السلام، ولن تبقى القيادة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقيات وسنكون في حل منها.



وأشار مجدلاني على المجتمع الدولي قبل الاعتراف بالحكومة الجديدة في دولة الاحتلال الزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وأضاف مجدلاني سياسة الضم جزء من صفقة القرن المدعومة أمريكيا، وهذا يتطلب رد من المجتمع الدولي ضد حكومة الاحتلال الجديدة.