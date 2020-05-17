الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج





وفيما يلي نص التقرير الصادر عن الوزارة:



· افاد الفريق المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا انه يتابع التنسيقات اللازمة لدخول دفعة أخرى من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي كان مقرراً دخولها هذا اليوم، حيث تم تأجيل دخول الدفعة ليوم الغد بسبب عدم اكتمال التنسيقات اللازمة لعبور العالقين منهم الى قطاع غزة.



· افادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة رسمية عبد القادر شلبي (٧٨) عاماً في ولاية نيوجرسي بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 50 وفاة، وعدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية حتى الان ليبقى عدد الإصابات 761اصابة، وتعافي 258 حالة. اكد الفريق ان صندوق الإغاثة الفلسطيني أنهى حملة توزيع السلات الغذائية على 5000 عائلة فلسطينية محتاجة في مختلف محافظات الوطن.



·افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن تمراز (62) عاماً بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 6، وتم تسجيل 18 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 41 إصابة، وتسجيل 4 حالات تعافي. هذا وتواصل السفارة والقنصلية متابعة الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وتقديم أي مساعدة ممكنة تحتاجها.



· تتابع المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، تتواصل مع الجامعات الكندية للاستفسار عن احوال الطلبة للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة لهم، الامر الذي كان محل تقدير رؤساء الجامعات، الذين بدورهم اعطوا التطمينات بعدم وجود اصابات بين الطلاب الفلسطينيين. قدمت المفوضية الدعم المادي والمعنوي للعديد من ابناء الجالية الذين فقدوا عزيزا او كانوا بحاجة لدعم مادي. واضفت المفوضية بعدم تسجيل اية إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى عدد الحالات المصابة 10، تعافى منها ٨، وتم تسجيل حالتي وفاة. تقوم المفوضية بتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية في كندا والولايات المتحدة الامريكية سواء عبر البريد او من مقر المفوضية للحالات الطارئة.



·تتابع لجنة الطوارئ المشكلة بالشراكة بين السفارة والجالية في المملكة المتحدة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقوم بتغطية الاحتياجات المادية لكل فلسطيني تقطعت به السبل من خلال الصندوق الخاص الذي تم تأسيسه في بداية الجائحة، وتؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الأسبوع المنصرم في صفوف الجالية، ولا زالت تتابع قضية العالقين وعودتهم مع الوزارة. تقدم البعثة في بريطانيا خدماتها القنصلية للمواطنين دون ان يضطروا للحضور للبعثة.



· تفيد بعثة فلسطين لدى ايرلندا بان أوضاع الجالية والطلبة والعالقين بخير وانها على تواصل دائم معهم عبر رئيس الجالية ولجنة الطورائ وبالاتصال المباشر مع عدد منهم وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، خاصة في صفوف الطلبة والمشاركين في المنحة الايرلندية وعددهم 25 طالباً. تتابع البعثة مع الوزارة أوضاع 7 من العالقين الذين يرغبون في العودة الى ارض الوطن.



·تفيد بعثة دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا انها تتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية، وأفادت بعدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، اما بخصوص رغبة العالقين في العودة الى ارض الوطن فإنها تتابع موضوعهم مع الفريق المختص بوزارة الخارجية للوصول الى حل لمشكلتهم.



· تفيد سفارة دولة فلسطين لدى اوزباكستان وقيرغيزيا، بأن الاوضاع قد بدأت بالاستقرار في أنحاء اوزباكستان، وتؤكد بانه لا توجد أية إصابات بين صفوف الجالية فيهما. ما تزال السفارة تبذل جهودها مع جهات الاختصاص من اجل تأمين عودة العائلة الفلسطينية العالقة والمكونة من ثلاث افراد منذ ما يقارب الشهر ونصف الى الامارات، كما وعملت السفارة بالتعاون مع الجانب الاوزبكي بتأمين سكن مجاني للعائلة منذ اول يوم لغاية اللحظة، وتطمئن السفارة بأن ابناء الجالية كلهم بصحة وسلامة. تتواصل السفارة بشكل مستمر مع ابناء الجالية والطلاب المتواجدين في قرغيزيا، وتؤكد على عدم وجود اية اصابة في صفوفهم وهم جميعا بخير، كما وقامت السفارة بتقديم مساعدة لأسرة معوزة من خلال رئيس الجالية، ومن جانب اخر تعمل السفارة مع جهات الاختصاص لتأمين عودة سيدة فلسطينية علقت منذ أغلاق المطارات والمعابر في قيرغيزيا، وهي أم لاحد الطلاب كانت بزيارة علاج من السرطان ولم تتمكن من العودة.



· تقوم سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وتقديم المساعدة لهم، وقدمت من خلال خلية الازمة المساعدات لـ 32 شخص. تؤكد السفارة على عدم وجود اصابات بين صفوف الطلبة والجالية. تقوم السفارة بتنظيم اعداد الراغبين بالعودة الى ارض الوطن وعددهم 13 شخصاً، وتعمل على التنسيق مع الوزارة بهذا الخصوص. كما وتستمر السفارة بتقديم الخدمات القنصلية للجالية والطلبة بشكل يومي.



· يتابع فريق العمل المختص اوضاع ابناء الجالية الفلسطينية في كل من جمهورية الدومينيكان وجمهورية كوستاريكا من خلال القناصل الفخريين المقيمين في تلك الدول، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع رؤساء واعضاء الجالية، ويؤكد عدم تسجيل أية إصابة حتى اللحظة. كما ويؤكد ان ابناء الجالية في تلك الدول قاموا بتوزيع سلال غذائية لبعض الأسر الفلسطينية المحتاجة، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات الطبية، من اجل حمايتهم الشخصية.



· تواصل سفارات دولة فلسطين لدى كل من كولومبيا والإكوادور وبوليفيا والأرجنتين اتصالاتها مع ابناء الجالية من خلال ارقام الطوارئ التي تم الإعلان عنها عبر مواقع السفارات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يواجه أي من ابناء الجالية في تلك الدول أي تعقيدات أو اشكالاتٍ تذكر، بالرغم من تدهور الوضع الصحي العام وارتفاع عدد الإصابات في الأيام الماضية. هذا وتذّكر سفارات دولة فلسطين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارات الصحة في كل من هذه الدول من اجل الحفاظ على سلامتهم، وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى.



· تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زيمبابوي مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في كل من زيمبابوي، بوتسوانا، وملاوي، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها حتى اللحظة، تواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية المقيمة في هذه البلدان، وتفيد انه لا يوجد لديها عالقين.



وأصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي هذا اليوم تعميماً لسفراء وسفارات دولة فلسطين بشأن بذل المزيد من الجهود للعناية بالأوضاع الصحية والمعيشية للجاليات واللاجئين والطلبة والعالقين، وكذلك بخصوص الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة في التواصل مع الاشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات المطلوبة لفتح المطارات والمعابر لإجلاء الطلبة والعالقين، كقضية مركزية تحظى باهتمام القيادة الفلسطينية.

وأكد المالكي في تعميمه ان البيانات والاعلانات بخصوص سفر الطلبة والعالقين في اية دولة تعود للوزارة وللوزير فقط، من اجل ضبط الاخبار ومصداقيتها وضمن مسؤولية الوزارة في متابعتها خاصة وان البيانات والاعلانات التي تصدر بدون موافقة مركزية تعطي انطباعات خاطئة وترفع سقف التوقعات، ليس فقط في أوساط الطلبة والعالقين وانما في أوساط ذويهم أيضا، مما يشكل حالة بلبلة لا تنسجم مع متابعة الوزارة المنظمة لقضية العالقين وعودتهم.



وشدد على ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات وعدم اصدار أية بيانات واعلانات تخالفها، واهمية استمرار التواصل مع الوزارة فيما يتعلق بجميع قضايا العالقين والطلبة والتي بدورها تتابع القضية على اعلى المستويات وبشكل مركزي وبالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية، التي تبذل جهداً كبيراً في معالجة هذا الامر وبالسرعة الممكنة، وضرورة استكمال عملية جرد وحصر قوائم الطلبة والعالقين الراغبين في العودة الى ارض الوطن، لتتوفر في حال طرأ أي تغيير على مواقف دول الجوار.

وأكد على أهمية مواصلة الوقوف الى جانب الجاليات والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم يد العون لهم في المجالات كافة وفقاً لإمكانياتكم، واستمرار تزويد فريق العمل المصغر بتقارير يومية ومحدثة عن نشاطات وفعاليات لجان الطوارئ وخلايا الازمة في دول العالم.



· في إطار حرصه المتواصل على تقديم على أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة بالذات أصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعليماته بإعادة فتح مكاتب التصديقات في المحافظات غير الموبوءة في نابلس، جنين، بيت لحم، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً لتقديم الخدمات القنصلية بكافة أنواعها للمواطنين، وتسهيلاً على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات في مختلف دول العالم. افادنا فريق العمل المختص بمتابعة الشؤون القنصلية انه تم انجاز 290 معاملة هذا اليوم تشمل تصديق وكالات، شهادات جامعية، شهادة حسن سير وسلوك، وشهادات عدم محكومية وغيرها، وهي: 200 مكتب نابلس، 50 جنين، 40 بيت لحم. · يتابع فريق العمل المختص اوضاع ابناء الجالية الفلسطينية في كل من جمهورية الدومينيكان وجمهورية كوستاريكا من خلال القناصل الفخريين المقيمين في تلك الدول، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع رؤساء واعضاء الجالية، ويؤكد عدم تسجيل أية إصابة حتى اللحظة. كما ويؤكد ان ابناء الجالية في تلك الدول قاموا بتوزيع سلال غذائية لبعض الأسر الفلسطينية المحتاجة، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات الطبية، من اجل حمايتهم الشخصية.· تواصل سفارات دولة فلسطين لدى كل من كولومبيا والإكوادور وبوليفيا والأرجنتين اتصالاتها مع ابناء الجالية من خلال ارقام الطوارئ التي تم الإعلان عنها عبر مواقع السفارات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يواجه أي من ابناء الجالية في تلك الدول أي تعقيدات أو اشكالاتٍ تذكر، بالرغم من تدهور الوضع الصحي العام وارتفاع عدد الإصابات في الأيام الماضية. هذا وتذّكر سفارات دولة فلسطين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارات الصحة في كل من هذه الدول من اجل الحفاظ على سلامتهم، وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى.· تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زيمبابوي مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في كل من زيمبابوي، بوتسوانا، وملاوي، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها حتى اللحظة، تواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية المقيمة في هذه البلدان، وتفيد انه لا يوجد لديها عالقين.وأصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي هذا اليوم تعميماً لسفراء وسفارات دولة فلسطين بشأن بذل المزيد من الجهود للعناية بالأوضاع الصحية والمعيشية للجاليات واللاجئين والطلبة والعالقين، وكذلك بخصوص الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة في التواصل مع الاشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات المطلوبة لفتح المطارات والمعابر لإجلاء الطلبة والعالقين، كقضية مركزية تحظى باهتمام القيادة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في تقريرها اليومي، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، وصل الى 1525 حالة، فيما سجل 83 حالة وفاة، اما المتعافين، فقد وصل عددهم الى 703 حالات.