مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الاسرائيلية وينشرون فيديوهات للقسام

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الاسرائيلية، أن مجهولين اخترقوا بث الدرس الديني الذي يلقيه الحاخام "حجاي لوندين" على القناة وعدد من منصات التواصل وكذلك تطبيق ZOOM، ونشروا فيديوهات خاصة بمنظومة الطائرات الصغيرة لدى كتائب القسام.



وأشارت القناة ذاتها، إلى أنه تم إيقاف الدرس بعد اختراق متكرر، وعجْز القائمين على الدرس عن صدّ الهجمة الإلكترونية، التي تخللها أيضًا نشر فيديوهات خاصة بالنازية ومحرقة اليهود.



وبحسب القناة، فإن الحاخام "لوندين" يدير مدرسة دينية في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي، ويقدّم محاضرات عبر الانترنت خلال فترة كورونا.