وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، "أصبحت لدينا مناعة صحية وطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا" منوها بأنه تم رفع جهوزية المستشفيات الحكومية جراء الفيروس.



وأضاف الوزير​ في تصريح صحفي له خلال جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، اليوم الأحد: "لا يمكننا الانتقال من الاقفال إلى ​الحياة​ الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية.. خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية ​المستشفيات الحكومية​، وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا باستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشدد الوزير: "إذا أصبحت لدينا مناعة تدريجية على ​فيروس كورونا​ فهذا أمر جيد، والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا إلى الحياة الطبيعية".



وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 911 وإجمالي الوفيات 26.