وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، "أصبحت لدينا مناعة صحية وطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا" منوها بأنه تم رفع جهوزية المستشفيات الحكومية جراء الفيروس.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي له خلال جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، اليوم الأحد: "لا يمكننا الانتقال من الاقفال إلى الحياة الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية.. خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية، وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا باستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وشدد الوزير: "إذا أصبحت لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد، والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا إلى الحياة الطبيعية".
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 911 وإجمالي الوفيات 26.
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، "أصبحت لدينا مناعة صحية وطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا" منوها بأنه تم رفع جهوزية المستشفيات الحكومية جراء الفيروس.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي له خلال جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، اليوم الأحد: "لا يمكننا الانتقال من الاقفال إلى الحياة الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية.. خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية، وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا باستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وشدد الوزير: "إذا أصبحت لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد، والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا إلى الحياة الطبيعية".
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 911 وإجمالي الوفيات 26.
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