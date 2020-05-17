شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا

الخارجية الفلسطينية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الخارجية أن المواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاما) توفيق إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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