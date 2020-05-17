ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 أيار/ مايو، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق له.
وبدأت في ووهان يوم 14 مايو حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بكوفيد-19، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من نيسان/ أبريل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
ويزيد عدد الاختبارات (الفحوص) التي تم إجراؤها في 16 أيار/ مايو، في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، عن تلك التي تم إجراؤها في 14 و15 أيار/ مايو، البالغة 186400 اختبار، وكانت أيضا هي الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 شباط/ فبراير.
وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي. وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.
قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 أيار/ مايو، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق له.
وبدأت في ووهان يوم 14 مايو حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بكوفيد-19، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من نيسان/ أبريل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
ويزيد عدد الاختبارات (الفحوص) التي تم إجراؤها في 16 أيار/ مايو، في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، عن تلك التي تم إجراؤها في 14 و15 أيار/ مايو، البالغة 186400 اختبار، وكانت أيضا هي الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 شباط/ فبراير.
وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي. وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.
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