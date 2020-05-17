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دولة خليجية تحدد أول أيام عيد الفطر فلكيا

دولة خليجية تحدد أول أيام عيد الفطر فلكيا
رام الله - دنيا الوطنحددت دولة قطر، اليوم الأحد، موعد اول ايام عيد الفطر المبارك، من الناحية الفلكية، كما حددت الاجازات الممنوحة، حيث أكدت دار التقويم القطري، أن يوم السبت المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا. 

وأعلنت الدار في بيان لها، اليوم الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها المختصون بها، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 مايو الجاري، ولهذا سيكون يوم السبت 23 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أنه سيكون يوم التحري عن هلال العيد، وذلك عند الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثلاثين، مساء بتوقيت الدوحة. 

في غضون ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:

أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 رمضان 1441، الموافق 19 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 31 مايو.

ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

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