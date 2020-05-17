دولي

حكومة "نتنياهو-غانتس" تحصل على ثقة (كنيست) رسميًا

حكومة "نتنياهو-غانتس" تحصل على ثقة (كنيست) رسميًا
كنيست إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وافق عصر اليوم الأحد، (كنيست) إسرائيل، بكامل هيئته على تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو، لمدة عام ونصف ومثلهم لشريكه بيني غانتس، بمجموع ثلاث أعوام لكليهما.

وحصلت الحكومة الجديدة، على 73 صوتًا مؤيدًا، مقابل 46 معارضًا، كما أدى نتنياهو وغانتس قسم الطاعة أمام أعضاء (كنيست).

وكان لنتنياهو كلمة أمام (كنيست) قبيل المصادقة على حكومته، حيث وجه حديثه، لبيني غانتس، شريكه في الحكم، وقال: "لقد عملنا معًا في عملية (الجرف الصامد).. أنا متأكد من أننا سنعمل معًا في حكومة الوحدة من أجل إسرائيل".

فيما أكد بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق- أبيض)، أنه بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد انتهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.

بينما انتقدهما، العضو المعارض في (كنيست) موشيه يعلون، وقال: "سنصبح اليوم أول ديمقراطية في العالم، تسمح للمتهم بـ 3 تهم خطيرة، بتقلد منصب رئيس وزراء، هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ، 52 وزيراً ونائباً للوزراء، سيعززون قاعدة الحصانة والفساد للمدعى عليه نتنياهو".


 

أخبار ذات صلة

دولة إفريقية تسجل أول وفاة بـ(كورونا)

دولة إفريقية تسجل أول وفاة بـ(كورونا)

ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن (كورونا)

ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن (كورونا)

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة

اندلاع حريق في أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم

اندلاع حريق في أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم

غانتس: انتهت أكبر أزمة سياسية بتاريخ إسرائيل بتشكيل الحكومة الجديدة

غانتس: انتهت أكبر أزمة سياسية بتاريخ إسرائيل بتشكيل الحكومة الجديدة

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

غسان نمر: الإغلاق الشامل مساء الجمعة يشمل كافة القطاعات باستثناء الأفران والصيدليات

غسان نمر: الإغلاق الشامل مساء الجمعة يشمل كافة القطاعات باستثناء الأفران والصيدليات

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة &#34;السيدة زينب&#34; بريف دمشق

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر