حكومة "نتنياهو-غانتس" تحصل على ثقة (كنيست) رسميًا

رام الله - دنيا الوطنوافق عصر اليوم الأحد، (كنيست) إسرائيل، بكامل هيئته على تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو، لمدة عام ونصف ومثلهم لشريكه بيني غانتس، بمجموع ثلاث أعوام لكليهما.وحصلت الحكومة الجديدة، على 73 صوتًا مؤيدًا، مقابل 46 معارضًا، كما أدى نتنياهو وغانتس قسم الطاعة أمام أعضاء (كنيست).وكان لنتنياهو كلمة أمام (كنيست) قبيل المصادقة على حكومته، حيث وجه حديثه، لبيني غانتس، شريكه في الحكم، وقال: "لقد عملنا معًا في عملية (الجرف الصامد).. أنا متأكد من أننا سنعمل معًا في حكومة الوحدة من أجل إسرائيل".فيما أكد بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق- أبيض)، أنه بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد انتهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.بينما انتقدهما، العضو المعارض في (كنيست) موشيه يعلون، وقال: "سنصبح اليوم أول ديمقراطية في العالم، تسمح للمتهم بـ 3 تهم خطيرة، بتقلد منصب رئيس وزراء، هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ، 52 وزيراً ونائباً للوزراء، سيعززون قاعدة الحصانة والفساد للمدعى عليه نتنياهو".