مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها



كما شدد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذرا من "فرض عقوبات" على غير الملتزمين.



ومن جهة أخرى، قررت الحكومة عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.



وقال مدبولي إن مصر ستواصل تطبيق حظر الحركة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.



وقال مدبولي: "بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة"، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.



وأعلن رئيس الوزراء موعد امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى عقدها يوم 21 يونيو المقبل.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، سلسلة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما كشف عن خطة البلاد لتخفيف القيود لاحقا.وقال مدبولي إنه تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين) بدءا من الخامسة مساء، وغلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).