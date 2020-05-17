شؤون فلسطينية

حماس تَرُد على تقارير تحدثت عن ترتيبات لصفقة تبادل نهاية رمضان

حماس تَرُد على تقارير تحدثت عن ترتيبات لصفقة تبادل نهاية رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة (حماس)، موسى دودين، اليوم الأحد، أنه "لا صحة لكل ما يتم تداوله عن تجميع قوائم لأسماء الأسرى".

وقال دودين، في تصريحات صحفية: إن "ما يشاع عن وجود ترتيبات لصفقة تبادل مع وداع رمضان، يهدف للمساس بمشاعر الأسرى وعوائلهم، ولفت الأنظار عما يخطَط للضفة، وما ويرتكب فيها من جرائم".

وأضاف: "حال الوصول لترتيبات تخص صفقة تبادل، فإن للمقاومة منابرها لإعلان الحقيقة".

وكانت صحيفة (إيلاف) السعودية، قالت في وقت سابق: إنها علمت من مصادر مطلعة، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تتقدم بشكل ملحوظ، وان المرحلة الأولى من الصفقة، قد تتم عشية عيد الفطر القريب، أما المرحلة الثانية، والأكثر تعقيداً على حد قول المصادر فستتم لاحقاً".

أخبار ذات صلة

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

قيادي بالجهاد الإسلامي: &#34;قاسم سليماني&#34; كان يحمل همّ القدس أينما كان

قيادي بالجهاد الإسلامي: "قاسم سليماني" كان يحمل همّ القدس أينما كان

الخضري يُرحب بدعوة الفنانين حول العالم لوضع حد لحصار غزة

الخضري يُرحب بدعوة الفنانين حول العالم لوضع حد لحصار غزة

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

إصابة لبناني برصاص الاحتلال بزعم اجتيازه الحدود

إصابة لبناني برصاص الاحتلال بزعم اجتيازه الحدود

الصحة العمانية: تراجع في المعدل اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العمانية: تراجع في المعدل اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)