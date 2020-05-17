حماس تَرُد على تقارير تحدثت عن ترتيبات لصفقة تبادل نهاية رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة (حماس)، موسى دودين، اليوم الأحد، أنه "لا صحة لكل ما يتم تداوله عن تجميع قوائم لأسماء الأسرى".



وقال دودين، في تصريحات صحفية: إن "ما يشاع عن وجود ترتيبات لصفقة تبادل مع وداع رمضان، يهدف للمساس بمشاعر الأسرى وعوائلهم، ولفت الأنظار عما يخطَط للضفة، وما ويرتكب فيها من جرائم".



وأضاف: "حال الوصول لترتيبات تخص صفقة تبادل، فإن للمقاومة منابرها لإعلان الحقيقة".



وكانت صحيفة (إيلاف) السعودية، قالت في وقت سابق: إنها علمت من مصادر مطلعة، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تتقدم بشكل ملحوظ، وان المرحلة الأولى من الصفقة، قد تتم عشية عيد الفطر القريب، أما المرحلة الثانية، والأكثر تعقيداً على حد قول المصادر فستتم لاحقاً".