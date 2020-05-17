رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

"ستنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر، وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام، سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتباراً من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً"، وفق ما نقلت عنه صحيفة (اليوم السابع).



وأوضح مدبولي، أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر، هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس، وتقليل عملية انتقال الفيروس.



وأشار إلى أنه لن يتم السماح لأى مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وأكد أن القطاع الطبي، يقوم بجهد كبير للغاية، موضحاً أنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة، كما ستتم دراسة كيفية العودة لإقامة الشعائر الدينية في دور العبادة اعتباراً من منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، غلق كافة المحال التجارية، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية خلال أسبوع العيد، وحظر حركة المواطنين، اعتباراً من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً.وأكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفي مدبولي، أن حكومته