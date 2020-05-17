هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين،

حسن عبد ربه، أن المعتقلين من بلدة يعبد، بما فيهم الأطفال والنساء، تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، وتم الإفراج عن البعض منهم، مشيراً إلى أن طاقم المحامين، يواصل متابعة أوضاع وظروف اعتقال الأسرى الآخرين.



في سياق متصل، أوضح عبد ربه، أن الأسرى في سجون الاحتلال يحرمون من زيارات أهاليهم ومحاميهم منذ 3 أشهر، لافتاً إلى أن التواصل مستمر بين الهيئة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لمتابعة الظروف الحياتية والاعتقالية للأسرى، ومتابعة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.