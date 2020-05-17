شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد الإسلامي: "قاسم سليماني" كان يحمل همّ القدس أينما كان

قيادي بالجهاد الإسلامي: "قاسم سليماني" كان يحمل همّ القدس أينما كان
الجنرال قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناصر أبو شريف، مندوب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالعاصمة الإيرانية طهران، أن قضية القدس، يجب أن تكون بوصلة جميع المسلمين، لافتاً إلى أن هذه القضية كانت الهمّ الرئيسي للجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري، أينما كان في العالم الإسلامي.

ووفق وكالة (أنباء فارس) فقد جاء ذلك، في حديث أدلى به أبو شريف، خلال مشاركته عن طريق (الفيديو كونفرانس) في ندوة أقيمت تحت عنوان: "سقوط الكيان الصهيوني ومستقبل القدس"، حيث قال: إن الشعب الفلسطيني، شعب مناضل، يسعى دوماً لتحرير أراضيه المحتلة، ولا يكل أبداً لتحقيق هذا الأمر.  

وأشار إلى أن جميع شعوب العالم، ساعية لتحرير أرض فلسطين، مؤكداً أن القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين، وهي الآن قبلتهم السياسية، ومن دون اعتبار القدس بوصلة، سيضيع الطريق، وتذهب وحدة المسلمين.

وأشار إلى حياة الجنرال سليماني، وقال: إن هدفه النهائي هو تحرير القدس أينما كان، سواء حينما كان في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر من بلدان العالم الإسلامي.  

وأكد أبو شريف، أن يوم القدس العالمي، الذي أعلنه الإمام الخميني كان بمثابة كلمة السر، لنفكر بتحرير القدس على مدى العام، وليس في يوم محدد بعينه.

وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر أبوشريف قضيتي فلسطين ومنطقة (قرة باغ) التي تسيطر عليها أرمينيا بأنها متماثلة، مؤكداً بأن هذه المنطقة، جزء من أرض الإسلام، ومتعلقة بجمهورية أذربيجان وشعبها، ويجب أن تعود إليهما.

أخبار ذات صلة

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

حماس تَرُد على تقارير تحدثت عن ترتيبات لصفقة تبادل نهاية رمضان

حماس تَرُد على تقارير تحدثت عن ترتيبات لصفقة تبادل نهاية رمضان

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

الخضري يُرحب بدعوة الفنانين حول العالم لوضع حد لحصار غزة

الخضري يُرحب بدعوة الفنانين حول العالم لوضع حد لحصار غزة

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

الخارجية: نتنياهو يستخف مجدداً بالإجماع الدولي الرافض للضم

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

أسرى فلسطين: أوضاع قاسية للأسرى في سجن النقب نتيجة موجة الحر

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو &#34;يعبد&#34; تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

هيئة شؤون الأسرى: معتقلو "يعبد" تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق &#34;وقفة عز&#34;

ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يُزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

إصابة لبناني برصاص الاحتلال بزعم اجتيازه الحدود

إصابة لبناني برصاص الاحتلال بزعم اجتيازه الحدود

الصحة العمانية: تراجع في المعدل اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العمانية: تراجع في المعدل اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)