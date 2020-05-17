قيادي بالجهاد الإسلامي: "قاسم سليماني" كان يحمل همّ القدس أينما كان

الجنرال قاسم سليماني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ناصر أبو شريف، مندوب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالعاصمة الإيرانية طهران، أن قضية القدس، يجب أن تكون بوصلة جميع المسلمين، لافتاً إلى أن هذه القضية كانت الهمّ الرئيسي للجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري، أينما كان في العالم الإسلامي.



ووفق وكالة (أنباء فارس) فقد جاء ذلك، في حديث أدلى به أبو شريف، خلال مشاركته عن طريق (الفيديو كونفرانس) في ندوة أقيمت تحت عنوان: "سقوط الكيان الصهيوني ومستقبل القدس"، حيث قال: إن الشعب الفلسطيني، شعب مناضل، يسعى دوماً لتحرير أراضيه المحتلة، ولا يكل أبداً لتحقيق هذا الأمر.



وأشار إلى أن جميع شعوب العالم، ساعية لتحرير أرض فلسطين، مؤكداً أن القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين، وهي الآن قبلتهم السياسية، ومن دون اعتبار القدس بوصلة، سيضيع الطريق، وتذهب وحدة المسلمين.



وأشار إلى حياة الجنرال سليماني، وقال: إن هدفه النهائي هو تحرير القدس أينما كان، سواء حينما كان في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر من بلدان العالم الإسلامي.



وأكد أبو شريف، أن يوم القدس العالمي، الذي أعلنه الإمام الخميني كان بمثابة كلمة السر، لنفكر بتحرير القدس على مدى العام، وليس في يوم محدد بعينه.



وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر أبوشريف قضيتي فلسطين ومنطقة (قرة باغ) التي تسيطر عليها أرمينيا بأنها متماثلة، مؤكداً بأن هذه المنطقة، جزء من أرض الإسلام، ومتعلقة بجمهورية أذربيجان وشعبها، ويجب أن تعود إليهما.