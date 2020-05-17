ناصر الدين: سيُصرف 6 ملايين شيكل للاجئين من صندوق "وقفة عز"

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين: إنه تم صرف

مبلغ 24 مليون شيكل من الصندوق لـ 40 ألفاً ومئتي عامل، مضيفاً أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل، للعائلات المتضررة بسبب جائحة (كورونا)، و6 ملايين شيكل للاجئي لبنان وسوريا والقدس، وسيصرف لوزارة الصحة الفلسطينية؛ لشراء ما يلزم من معدات طبية.



وأوضح ناصر الدين، اليوم الأحد، أن الصندوق، سيبقى مفتوحاً حتى الخامس عشر من حزيران/ يونيو، وسينتهي من عملية الصرف للعائلات الفقيرة واللاجئين قبل عيد الفطر.



وبين، أنه تم جمع مبلغ 60 مليون شيكل، ستصرف بعد فرز الطلبات المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية؛ لتقديم مبلغ 500 شيكل لكل عائلة متضررة.