إصابة لبناني برصاص الاحتلال بزعم اجتيازه الحدود

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن لبناني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم اجتيازه الحدود من لبنان إلى الداخل، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى إسرائيلي، حيث يتم التحقيق في ملابسات الحادث".



وقال: "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبهاً فيه، يجتاز الحدود من ‎لبنان إلى الداخل، لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوة من الجيش الإسرائيلي، ويتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي، يتم التحقيق في ملابسات الحادث".