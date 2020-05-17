دولي

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة

أحزاب هولندية: نرفض خطة الحكومة الإسرائيلية بضم أحزاء من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عدة أحزاب سياسية هولندية، اليوم الأحد، عن إدانتها ورفضها لخطة الحكومة الاسرائيلية، بشأن ضم الأرض الفلسطينية.

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد ردت الأحزاب الهولندية، على الرسائل التي وجهتها البعثة الفلسطينية في هولندا، لممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة في البرلمان الهولندي حول المخططات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية، لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أن مخططات الضم، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت، أن قيام الحكومة الإسرائيلية بضم الأرض الفلسطينية، سينهي فرص تحقيق السلام، والتوصل لحل الدولتين، وبالتالي سيقوض مواقف وجهود المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، الملتزمة بتحقيق حل الدولتين.

وأكدت ضرورة العمل بشكل سريع؛ لمنع القيام بهذه الخطوات والأعمال غير القانونية، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل ومؤثر من أجل دفع الأطراف المعنية، نحو التوصل إلى اتفاق سلام، يفضي لتحقيق حل الدولتين.

وتأتي هذه التحركات، وسط موجة حراك ومناقشات، تدور داخل إطار الاتحاد الأوروبي، لبحث الإجراءات والخطوات التي يمكن لدول الاتحاد اتخاذها من أجل مواجهة المخططات والخطوات الإسرائيلية غير القانونية، لضم الأرض الفلسطينية.

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