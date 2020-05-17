غانتس: انتهت أكبر أزمة سياسية بتاريخ إسرائيل بتشكيل الحكومة الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق- أبيض)، أنه بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد انتهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.



يشار إلى أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة في إسرائيل إلى اليوم الأحد، وذلك بعد خلافات حول الحقائب.



وانتقد بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية، تشكيل حكومة الوحدة بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، حيث أكد يائير لابيد، أنها ستكون الأكثر تبذيراً في تاريخ إسرائيل.



بدوره، قال موشيه يعلون، وزير جيش الاحتلال الأسبق: "سنصبح اليوم أول ديمقراطية في العالم، تسمح للمتهم بـ 3 تهم خطيرة، بتقلد منصب رئيس وزراء، هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ، 52 وزيراً ونائباً للوزراء، سيعززون قاعدة الحصانة والفساد للمدعى عليه نتنياهو".



أما إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، فقد قال: "نحن لسنا مغفلين! هذه ليست حكومة طوارئ، ليست حكومة كورونا، ليست وحدة وطنية ولا مصالحة، هذه حكومة مخزية، صفقة حقيرة لإنقاذ المتهم من محاكمته".