شؤون فلسطينية

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة

نتنياهو: مئات آلاف المستوطنين سيبقون بمنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مقبلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الجديدة برئاسته، ستعمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام (كنيست) اليوم الأحد، بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي، وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".

وأضاف: مئات آلاف المستوطنين، سيبقون في أماكنهم ومنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مستقبلية، مشددًا بالقول:  كما سنشكل مجلساً وزارياً مصغراً (كابينت) لمواجهة فيروس (كورونا).

ووجه نتنياهو، حديثه، لبيني غانتس، شريكه في الحكم، وقال: "لقد عملنا معًا في عملية (الجرف الصامد).. أنا متأكد من أننا سنعمل معًا في حكومة الوحدة من أجل إسرائيل".

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