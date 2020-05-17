الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ونتابع 1566 مستضافًا بمراكز الحجر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه استقر إجمالي إصابات فيروس (كورونا) في القطاع إلى 20 اصابة منذ نيسان/ أبريل الماضي تعافى منها 16 حالة ولاتزال 4 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.



وقال القدرة، خلال الايجاز الصحفي للجهات الحكومية في قطاع غزة: إنه "لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، مبينًا أن فريق الاستجابة السريع بدائرة الطب الوقائي واصل سحب 488 عينة مخبرية من المستضافين في مراكز الحجر الصحي في الدفعة الاخيرة في اطار المرحلة الاولى من الفحص المخبري للاطمئنان على سلامتهم.



وأضاف: وزارة الصحة تتابع 1566 مستضافًا في 16 مركز حجر صحي من بينهم 108 حالة مرضية بحاجة الى رعاية صحية تخصصية داخل مستشفيات الصداقة والشفاء وناصر



وأشار القدرة، إلى أن ما تقوم به وزارة الصحة من اجراءات احترازية ومتابعات يومية ساهمت في خلو قطاع غزة من فيروس كورونا حتى اللحظة الا ان امكانية ظهور حالات في القطاع تظل قائمة رغم كل التدبير.



وأضاف: ما نشهده هذه الايام الفضيلة من زحام في الاسواق والاماكن العامة مقلق للغاية ومؤشر خطير على حالة التراخي لذا نهيب بكافة المواطنين الحذر والالتزام باجراءات الوقاية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج من المنزل للضرورة القصوى.



وذكر القدرة، أن ما تقوم به بعض دول العالم من تخفيف اجراءاتها الاحترازية لا يعني بالضرورة ان الجائحة قد انتهت دون اكتشاف تطعيم او علاج فعال او تغير في سلوك الفيروس.



وحذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد ما يتم طلبه من مخازن الوزارة برام الله بشكل كامل ومنتظم ونؤكد أن ما وصلنا من رام الله منذ بداية العام الجاري فقط يمثل 5% من احتياجنا السنوي.



وختم القدرة، حديثه، بالقول: "وزارة الصحة بغزة، تؤكد انها لم تتلقى أي من المساعدات التي أرسلتها الدول والمؤسسات المانحة للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا حتى اللحظة، ونطالب الجهات المعنية بالاستجابة الفورية وعدم التباطؤ في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة من ادوية ومستهلكات طبية ومواد فحص مخبري واسرة عناية مركزة واجهزة تنفس صناعي لمواجهة جائحة (كورونا).