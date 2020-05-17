محافظ الخليل: المصاب بفيروس (كورونا) في بيت اولا له مخالطة واسعة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ الخليل جبرين البكري إن المصاب بفيروس

كورونا من بلدة بيت اولا له مخالطة واسعة وعاد الخميس الماضي من داخل أراضي 48 ومعه مجموعة من العمال من بلدته وإذنا، مبينا أنه تم أخذ 33 عينة من مخالطين مباشرين للمصاب بانتظار نتائجها لتقييم الوضع، إضافة الى أنه جرى

حصر 67 مخالطا بشكل غير مباشر سيتم أخذ عينات منهم.



واوضح البكري في حديث إذاعي، اليوم الاحد، ان إغلاق بلدة بيت اولا بالكامل ومنع الحركة فيها واغلاق جميع المحال حتى

اشعار آخر جاء لاستكمال اجراءات الطب الوقائي منعا لتفشي فيروس كورونا.



وشدد البكري أننا لا زلنا نواجه تحدي العمال العائدين من داخل الخط الأخضر مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مع عودتهم في الأيام المقبلة.