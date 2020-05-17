دولي

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، مئات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا).

ففي تايلاند، تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بـ (كورونا)، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد القيود، وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض (كوفيد- 19)، اليوم الأحد: "إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج، أحدهم من باكستان، بينما جاء الاثنان الآخران من مصر".

وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة، بينما لا يزال 116 مريضاً يتلقون العلاج، وتماثل للشفاء 2856 مصاباً.

وفي سنغافورا، قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنها رصدت 682 إصابة جديدة بـ (كورونا)، ليصل الإجمالي إلى 28038 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين، يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم، وقالت إن من بين المصابين 4 ممن يحملون الإقامة الدائمة.

كذلك، ارتفع عدد الإصابات في الفلبين، حيث تم تسجيل 208 إصابات جديدة و7 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 12513، معظمها في العاصمة مانيلا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 824، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2635.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894، ولم تسجل البلاد اليوم، أي حالة وفاة جديدة، ليظل الإجمالي عند 113.

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