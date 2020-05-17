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الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه:
إن الهدف من إجراءات التشديد خلال أيام عيد الفطر، وتوصيات لجنة الوبائيات بالخصوص، هو الحد من انتشار فيروس (كورونا) ونقل العدوى بسبب الاختلاط مع عودة العمال من الداخل، حتى لا تتم العودة للمربع الأول من انتشار الفيروس.

وجدد عبد ربه، الدعوة للعمال بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، مبيناً أن طواقم الطب الوقائي، بدأت منذ مساء أمس، بتتبع المخالطين للمصاب في بلدة بيت أولا بالخليل.

وفي ذات الإطار، أكد عبد ربه، أنه تم وضع خطة لاستقبال العائدين من داخل الخط الأخضر، بالترتيب مع الجانب الآخر، بأن تكون العودة منتظمة، وأن ترسل كشوفات بأسماء وعناوين وأرقام هويات وأرقام هواتف العمال، وتتم عودتهم بحافلات منظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

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