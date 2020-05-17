شؤون فلسطينية

غسان نمر: الإغلاق الشامل مساء الجمعة يشمل كافة القطاعات باستثناء الأفران والصيدليات

غسان نمر: الإغلاق الشامل مساء الجمعة يشمل كافة القطاعات باستثناء الأفران والصيدليات
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ما قبل وبعد عيد 
الفطر، سيتم التعامل معها من قبل كافة الأجهزة المختصة، مبيناً أن قرار لجنة الطوارئ العليا، كان فتح كافة مرافق الحياة، حتى مساء الجمعة.

وأضاف نمر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الإغلاق الشامل، الذي سيفرض من مساء الجمعة وحتى مساء الاثنين، يشمل كافة القطاعات باستثناء الأفران والصيدليات، بالإضافة إلى منع تنقل كافة المركبات إلا في الحالات الطارئة والضرورية.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة لن تبقى فيها البلاد مغلقة، وإنما الاتجاه نحو التعايش مع فيروس (كورونا) وفتح كافة القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

وشدد نمر على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، بشأن الإلتزام بالحجر المنزلي أيام العيد، تحت طائلة المسؤولية، مشيراً في السياق إلى خطورة اختلاط عامل بيت أولا العائد مصاباً من الداخل بالمواطنين.

وأوضح نمر، أن هناك خطوات، سيتم اتخاذها بعد عطلة العيد، في المناطق التي تظهر فيها إصابات بالفيروس.

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