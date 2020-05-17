دولي

شاهد: إصابة 11 شخصاً بانفجار ضخم بمركز تجاري في ولاية لوس أنجلوس

شاهد: إصابة 11 شخصاً بانفجار ضخم بمركز تجاري في ولاية لوس أنجلوس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 11 رجل إطفاء على الأقل، في انفجار ضخم وقع خلال حريق بمركز تجاري في لوس أنجلوس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال إيريك سكوت، قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس للصحفيين: "إن الضحايا مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "إن فرق الإطفاء، دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو"، موضحاً أن انفجاراً كبيراً حدث، ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة.

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانغ، صرح أن نحو 230 من هؤلاء، يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو، وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلاً لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني.

وكان الانفجار قوياً، لدرجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى، يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان، أنه "تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".

وقال إيريك غارسيتي، رئيس بلدية لوس أنجلوس، إن إدارته تتابع الوضع عن كثب.


 


 

أخبار ذات صلة

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كنائس اليونان تفتح أبوابها أمام المصلين للمرة الأولى منذ أسابيع

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

كوريا الجنوبية تُسجّل 13 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا

مئات الإصابات الجديدة بـ (كورونا) في جنوب شرق آسيا

أمريكا اللاتينية تشهد إصابة أكثر من نصف مليون شخص بـ (كورونا)

أمريكا اللاتينية تشهد إصابة أكثر من نصف مليون شخص بـ (كورونا)

جونسون: هناك شعور عام بالإحباط من إجراءات تخفيف العزل

جونسون: هناك شعور عام بالإحباط من إجراءات تخفيف العزل

إيران تُنفق المليارات للسيطرة على الشعب إلكترونياً

إيران تُنفق المليارات للسيطرة على الشعب إلكترونياً

بريطانيا تُخصص 93 مليون استرليني لإنتاج لقاح (كورونا)

بريطانيا تُخصص 93 مليون استرليني لإنتاج لقاح (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

الاحتلال يزيل عددًا من الحواجز العسكرية في يعبد

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

وزارة شؤون المرأة تختتم حملة الدعم والتعقيم من فيروس (كورونا)

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

الطب الوقائي: الهدف من إجراءات التشديد بالعيد هو الحد من انتشار الفيروس

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

الحكومة تُوقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الحكومة تُوقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الصحة بغزة تُطلق موجة إذاعية موحدة للتوعية بالوقاية من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُطلق موجة إذاعية موحدة للتوعية بالوقاية من فيروس (كورونا)

اتحاد علماء المسلمين يدعو للوقوف ضد مخطط الاحتلال لضم أراضي الضفة

اتحاد علماء المسلمين يدعو للوقوف ضد مخطط الاحتلال لضم أراضي الضفة

تيسير خالد: الحماية من جرائم الحرب مسألة مبدأ وقيم إنسانية عُليا

تيسير خالد: الحماية من جرائم الحرب مسألة مبدأ وقيم إنسانية عُليا

منوعات

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

عربي

قطر تفرض الكمامات.. والعقوبة حبس وغرامة تصل 55 ألف دولار

قطر تفرض الكمامات.. والعقوبة حبس وغرامة تصل 55 ألف دولار

لأول مرة.. علم المثليين يُرفع رسميا في العراق

لأول مرة.. علم المثليين يُرفع رسميا في العراق

تذاكر مجانية من الخطوط القطرية للعاملين الإسرائيليين

تذاكر مجانية من الخطوط القطرية للعاملين الإسرائيليين

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط &#34;ما بعد كورونا&#34;

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط "ما بعد كورونا"