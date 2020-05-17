بريطانيا تُخصص 93 مليون استرليني لإنتاج لقاح (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، اليوم الأحد، أن الحكومة، ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (نحو 112 مليون دولار)، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.



وقالت الوزارة: "إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضافت الوزارة: "إن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حالياً، ويعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة؛ لضمان توفير لقاح لفيروس (كورونا) بكميات ضخمة سريعاً بمجرد توفره".