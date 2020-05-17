وزير الاقتصاد: السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى الجمعة سيُعزز التجارة الداخلية

والتصدير لم تتوقف بالمطلق طيلة فترة الطوارئ، ولم تواجه أيه عوائق، كما أنه لا يوجد أي نقص بالمواد الغذائية في السوق الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي: إنه تم خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا، أمس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، الهدف منها إتاحة المجال للقطاعات الاقتصادية والمحال التجارية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وترتيب أوضاع المواطنين للتمكن من شراء حاجياتهم قبل عيد الفطر.وأوضح العسيلي في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى مساء الجمعة، سيعطي دفعة كبيرة للتجارةالداخلية، وسيكون له مردود على وزارة المالية من خلال الضرائب.وفيما يتعلق بالإجراءات ما بعد عيد الفطر، أشار العسيلي إلى أن دراسة عودة الحياة إلى طبيعتها، يتم باتجاهين، بأخذ ما يجري من تطورات من لجان الطوارئ ورغبة المواطنين، والثاني بالاتصالات بشكل مباشر مع القطاع الخاص، وترفع جميعها للجان المختصة بالطوارئ العليا واللجنة الأمنية، وغيرها لاعتمادها بقرار يرفع للرئيس محمود عباس لإقرارها.من جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد، على أن حركة الاستيراد