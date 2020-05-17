الصحة بغزة تُطلق موجة إذاعية موحدة للتوعية بالوقاية من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة، وفريق التوعية والتثقيف الصحي، بالإدارة العامة للرعاية الأولية، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي والإذاعات المحلية، موجة إذاعية موحدة؛ للتوعية بالوقاية من فيروس (كورونا).



وقال مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، د. أشرف القدرة: إن هذه الموجة، تأتي في إطار تعزيز السلوك المجتعي ضد جائحة (كورونا)، وتحفيز المجتمع على المشاركة في إنجاح إجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية، من خلال عدة حلقات، تُبث وتُنفذ يومياً الساعة الحادية عشرة صباحاً بمشاركة الإذاعات المحلية.