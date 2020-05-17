مصرع نقيب بالضابطة الجمركية أثناء تأديته للخدمة بحادث سير في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم الأحد، النقيب غالب أحمد محاميد، مدير معسكر الضابطة الجمركية في بلدة الظاهرية بالخليل، فيما أصيب زميله بجروح، جراء حادث سير تعرضا له أثناء تأدية عملهما بمركبة الجهاز ببلدة الظاهرية جنوب المحافظة.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، بأن بلاغاً ورد من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل، يفيد بوفاة أحد ضباط الضابطة الجمركية، وإصابة آخر بجروح بحادث سير، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال: "لقد تم إعلام النيابة العسكرية، ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور والنيابة العسكرية؛ للوقوف على ملابسات الحادث".