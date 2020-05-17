شؤون فلسطينية

الكيلة: إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة ورام الله خالية من الإصابات

الكيلة: إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة ورام الله خالية من الإصابات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي لشاب ثلاثيني من بيت أولا، كان يعمل داخل الخط الأخضر، فيما سجلت 7 حالات شفاء، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات، تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا) إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، 25 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

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