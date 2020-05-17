قطر تفرض الكمامات.. والعقوبة حبس وغرامة تصل 55 ألف دولار





وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في قطر حتى 16 مايو 30 ألفا و972 إصابة ووفاة 15 شخصا.











وحذر مجلس الوزراء من أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تُطبق على المخالف عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنها ستتولى الإجراءات الخاصة بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض ارتداء الكمامات.