هيئة التقاعد: لم يستفد أي شخص من تعديل القانون رقم (4) لسنة 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، أنه وبناء على قرار الرئيس محمود عباس، بإلغاء القانون بقرار بقانون رقم (4)، لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير، لم يتم الاستفادة منه لأي شخص كان.



وجدد مجدلاني، أنه تم صرف رواتب الفئة المستهدفة بالقانون كالمتعاد، وتم توريد الاشتراكات المخصومة من رواتبهم، من قبل وزارة المالية إلى حساب هيئة التقاعد العام.