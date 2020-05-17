دولي

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حكومة نتنياهو غانتس، اليمين الدستورية أمام (كنيست) اليوم، وذلك بعد تأجيل تنصيبها الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي. 

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن نتنياهو وغانتس سيعرضان ظهر اليوم على الكنيست حكومتهم الجديدة، لنيل الثقة، وبعد ذلك إجراء مراسيم تنصيبها بالكنيست. 

وبحسب القناة، فإن الحكومة الجديدة ستضم 35 وزيرًا، وستكون من أكبر الحكومات بتاريخ الدولة، حيث تم استحداث العديد من الوزارات فيها مثل: وزارة الاستخبارات، والقدس، والشؤون العامة والخارج.

ولفتت القناة، الى أن نتنياهو قرر تعيين عضو الليكود يوأف جالانت، وزيراً للتعليم، وعضو الليكود إيلي كوهين، وزيراً للإستخبارات، وأن جدعون ساعر لن يكون وزيرا في حكومة الوحدة، مشيرةً الى وجود معارضة وخلافات داخل الليكود على عدم تعيين كبار الحزب بالحكومة.

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