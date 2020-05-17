الإحصاء ووزارة الاتصالات: 4.2 مليون اشتراك في الاتصالات الخلوية المتنقلة

رام الله - دنيا الوطنقال الإحصاء الفلسطيني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي مشترك، أصدراه اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، ومجتمع المعلومات الذي يصادف السابع عشر من أيار، إن عدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين ارتفع مع نهاية العام 2019؛ لتصل إلى 4.2 مليون اشتراك، مقارنة مع 2.6 مليون اشتراك في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 63%. 4.2 مليون اشتراك في الاتصالات الخلوية المتنقلةارتفع عدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 4.2 مليون اشتراك، مقارنة مع 2.6 مليون اشتراك في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 63%، وهو ما يظهر جلياً في معدل انتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان حيث بلغ 85 هاتف نقال لكل 100 من السكان في نهاية العام 2019 مقارنة مع 65 هاتف نقال لكل 100 من السكان في نهاية العام 2010.205% نسبة الزيادة في عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSLارتفع إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين1 الى حوالي 363 ألف مشترك في نهاية العام 2019 مقارنة مع حوالي 119 ألف مشتركاً في نهاية العام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 205%.97% من الأسر الفلسطينية تمتلك خط هاتف نقال واحد على الاقل وانتشار واسع للهواتف الذكيةأظهرت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 97% من الأسر في فلسطين لديها خط هاتف نقال واحد على الأقل وهي نفس النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتف نقال ذكي واحد أو أكثر في فلسطين بلغت 86% بواقع 91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.أما على صعيد نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يمتلكون هاتف نقال فقد بلغت 75% في فلسطين، بواقع 82% في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس فقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 71% وبين الذكور 79%، كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة استخدام الأفراد (10 سنوات فأكثر) للهاتف النقال بين الذكور 88% و85% بين الإناث.حوالي ثلث الأسر الفلسطينية لديها جهاز حاسوبأشارت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 324,101 أسرة وهو ما يعادل نسبة 33% من الأسر في فلسطين لديها جهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو محمول أو لوحي)، بواقع 36% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا جهاز الحاسوب من أي موقع 26% في فلسطين بواقع 25% في الضفة الغربية و28% في قطاع غزة.كما أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي لديها أطفال (10-17) سنة وملتحقين حاليا في التعليم ويتوفر لديها جهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو محمول أو لوحي) بلغت 44% في فلسطين بواقع 50% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها أفراد (18-24) سنة وملتحقين حاليا في التعليم ويتوفر لديها جهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو محمول أو لوحي) بلغت 60% في فلسطين بواقع 63% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة.حوالي 80% من الأسر الفلسطينية لديها نفاذ للانترنت في المنزلأظهرت نتائج المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 80% من الأسر في فلسطين لديها نفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 84% في الضفة الغربية، و73% في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فجوة كبيرة حول توفر خدمة الانترنت لدى الأسر الفلسطينية في المنزل بين الحضر والريف حيث بلغت النسبة 80% في الحضر و81% في الريف، بينما بلغت 75% في المخيمات.كما أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي لديها أطفال (10-17) سنة وملتحقين حاليا في التعليم ويتوفر لديها خدمة الانترنت في المنزل بلغت 86% في فلسطين بواقع 91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها أفراد (18-24) سنة وملتحقين حاليا في التعليم ولديها خدمة الانترنت في المنزل بلغت 93% في فلسطين بواقع 96% في الضفة الغربية و89% في قطاع غزة.في حين بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 71% في فلسطين بواقع 74% في الضفة الغربية و65% في قطاع غزة. حيث بلغت نسبة المستخدمين للانترنت بين الذكور 72% مقابل 69% للإناث، علما أن 96% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) استخدموا الانترنت بواسطة الهاتف النقال الذكي، في حين بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت بواسطة الحاسوب (حاسوب مكتبي أو محمول) حوالي 22%، و10% استخدموا الانترنت بواسطة الحاسوب اللوحي. كما أظهرت النتائج أن النسبة الأعلى للذين يستخدمون الانترنت هي من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة حيث بلغت 86%.كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي أو المهني في فلسطين بلغت 86% بواقع 90% في الضفة الغربية و79% في قطاع غزة. وعلى صعيد الجنس فقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 84% وبين الذكور 88%.فجوة كبيرة بين الأسر التي ترأسها إناث والأسر التي يرأسها ذكور من حيث توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتأظهرت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 أن 38% من الأسر التي ترأسها الإناث لا يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف نقال ذكي مقارنة مع 11% للأسر التي يرأسها ذكور لا يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف نقال ذكي في فلسطين. كما أظهرت بيانات المسح أن هناك فجوة كبيرة بين الأسر التي ترأسها إناث مقارنة مع الأسر التي يرأسها ذكور في توفر الحاسوب لديها، حيث بلغت نسبة الأسر التي ترأسها إناث وتوفر لديها جهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو محمول او لوحي) 19% مقارنة مع 35% للأسر التي يرأسها ذكور في فلسطين. بينما أظهرت النتائج أن 45% من الأسر التي ترأسها إناث لا يتوفر لديهن خدمة الانترنت في المنزل مقارنة مع 17% من الأسر التي يرأسها ذكور لا يتوفر لديها خدمة الانترنت في البيت.حوالي 73% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يمتلكون المهارات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتأظهرت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 أن حوالي 73% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) في فلسطين من الذين استخدموا الحاسوب يمتلكون المهارات الأساسية مثل نسخ الملفات أو المجلدات أو استخدام أدوات النسخ واللصق وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، و46% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) من الذين استخدموا الحاسوب لديهم المهارات القياسية مثل تثبيت البرمجيات أو تشكيلها أو استخدام الصيغ الحسابية على جداول البيانات.حوالي 8% من مستخدمي الإنترنت قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الانترنتأظهرت نتائج المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 أن ما نسبته 8% من مستخدمي الانترنت قد قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت في فلسطين بواقع 9% في الضفة الغربية و6% في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بأبرز أنواع السلع أو الخدمات المشتراة عبر الإنترنت أظهرت نتائج المسح بأن 63% من الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت قاموا بشراء الملابس أو الأحذية أو الملابس الرياضية أو الإكسسوارات يليها مستحضرات التجميل بنسبة 22% ويليها السلع المنزلية (مثلا الأثاث، والألعاب، وما إلى ذلك، باستثناء المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية) بنسبة 20%.