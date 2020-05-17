الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من بلدة يعبد بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، وتمركزت في محيط دوار ياسين وبنك القاهرة عمان في حي البيارة.



وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: نضال نفيعات (31 عاماً)، ومجاهد عمارنة (20 عاماً)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.