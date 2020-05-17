وفاة فلسطيني بـ (كورونا) في السعودية













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن وفاة المواطن محمد حسن تمراز، من أبناء جاليتنا في المملكة العربية السعودية، جراء إصابته بفيروس (كورونا).وبوفاة المواطن تمراز، يرتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين صفوف جالياتنا في عديد الدول إلى 82، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعافٍ.