شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في قلنسوة لمشاركتهم بتشييع الشهيد يونس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من مدينة قلنسوة بأراضي 48، على خلفية التظاهرة الاحتجاجية والمشاركة بتشييع جثمان الشاب مصطفى يونس، يوم الخميس الماضي.



والمعتقلون هم: ضياء تايه، وحسن كمال، ومحمد متعب.



وتزعم شرطة الاحتلال، أن الشبان الثلاثة، شاركوا في "تظاهرة غير قانونية"، وتنسب لهم شبهات "إثارة الفوضى أثناء التظاهرة، والمشاركة في إغلاق شارع والإخلال بالنظام".



وتشنّ الشرطة حملة اعتقالات على ناشطين شاركوا في التظاهرة، واعتقلت منذ مساء الخميس 8 شبان من المثلثّ، بعدما اعتقلت أثناء التظاهرة 11 شاباً، بعد الاعتداء عليهم من ضمنهم 6 قاصرين، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد منهم.



وبعد التظاهرة، أفرجت الشرطة عن ثلاثة من المعتقلين القاصرين، بينما مدّدت المحكمة اعتقال ثلاثة متظاهرين، وأفرجت عن خمسة بشروط مقيّدة.