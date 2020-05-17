الجهاد الإسلامي للسلطة: لا رجاء بسياسة تقدم أوهامها المستهلكة على أولوية التحرير

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، في تغريدة عبر (فيسبوك)، تعقيباً على تأجل اجتماع للسلطة كان مقرراً السبت: طالما يُؤجل اجتماع مفترض أن يناقش مواجهة مخططات الضم العدوانية، انتظاراً لإعلان حكومة التطرّف والإرهاب عن برنامجها الانتخابي، فهذا دليل آخر على أن الدور الوظيفي لا زال يقيد حركة السلطة والمنظمة، ويمنعهما من اتخاذ أي خطوة لتصحيح المسار المختل، الذي سارت فيه منذ "أوسلو" إلى يومنا هذا، على حد قوله.



وأضاف شهاب: "بعد مرور 72 عاماً على النكبة الأولى، آن الأوان للعودة إلى جذور الصراع وأصل الحكاية، فلا رجاء في سياسة تقدم أوهامها المستهلكة على أولوية التحرير".