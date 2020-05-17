الجيش الإسرائيلي يُؤجل التدريبات بسبب موجة الحر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت قيادة الجيش الإسرائيلي، تأجيل التدريبات والمناورات، المزمع عقدها اليوم وغداً، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب موجة الحرارة الشديدة، التي تجتاح البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن قيادة ذراع البر بالجيش الإسرائيلي، قررت تأجيل كافة التدريبات العسكرية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب موجة الحر.



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن موجة حر شديدة، تضرب البلاد اليوم، وتستمر حتى الخميس، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في بعض الأماكن جنوبي البلاد.