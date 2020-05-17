شؤون فلسطينية

عريقات: الضم يعني أمراً واحداً وهو استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عريقات: الضم يعني أمراً واحداً وهو استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بموقف الملك عبد الله الثاني، في حال ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية.

وقال عريقات، عبر (توتير) اليوم: "الضم يعني أمراً واحداً: استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفاً "وكذلك عدم إمكانية السلام بين الدول العربية وإسرائيل، ومن يشكك بذلك، عليه أن يقرأ جيداً تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

وأضاف عريقات، أن موقف ملك الأردن حول نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، يعكس التزام الأردن العميق والحازم،  تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتجسيداً للموقف الأردني الثابت".

ويأتي ذلك، عقب مقابلة للملك عبد الله الثاني مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية، أمس الجمعة، أكد جلالته خلالها، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد، الذي يجعلنا نمضي قدماً، وأن الأردن يدرس جميع الخيارات في حال ضمت إسرائيل مزيداً من الأراضي في الضفة الغربية، وأن هذا الأمر، سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن.

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