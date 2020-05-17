إصابة خطيرة لشاب بحادث سير ذاتي وسط غزة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور، صباح اليوم الأحد، عن إصابة الشاب أحمد زياد الخالدي، (23 عاماً) بجراح خطيرة في حادث سير ذاتي.



وأفادت إدارة المرور، بأن الشاب الخالدي، أصيب خلال انقلاب دراجته النارية، على شارع صلاح الدين، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.