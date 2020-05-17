العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة بمنزله قرب (تل أبيب)

وفي وقت لاحق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إنه لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير الصيني في إسرائيل.





وتابعت القناة إن التقديرات تشير إلى أن الوفاة طبيعية والسفير "دو في" لم يستيقظ من نومه أي مات خلال النوم.

استثمارات الصين في إسرائيل، متسائلاً، كيف يمكن القول إن "الصين تشتري إسرائيل؟".



وأفادت القناة بأن مقال السفير الصيني، حمل عنوان "التعاون الإسرائيلي الصيني، هو انتصار لكلا الطرفين"، بهدف التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (كان)، قبل يومين، أثناء زيارته لإسرائيل: إن الولايات المتحدة، تخشى الاستثمار الصيني في جميع أنحاء العالم، وبأن هناك مخاطراً حقيقياً في التعاون الإسرائيلي الصيني، وأن الصين تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر.



ويشار إلى أن ملف الاستثمار الصيني في إسرائيل، كان على رأس أولويات القضايا، التي طرحها بومبيو خلال زيارته لتل أبيب، الأربعاء الماضي.



وكان السفير الصيني في إسرائيل، دو في، قد علق صباح الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه "خطر".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أن السفير دو في، كتب في مقالة له، أن بومبيو، يرى في السنوات الأخيرة أن أي استثمار صيني في إسرائيل بمثابة "خطر أمني"، وذلك مقابل انخفاض