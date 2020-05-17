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دولي

العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة بمنزله قرب (تل أبيب)

العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة بمنزله قرب (تل أبيب)
السفير الصيني لدى إسرائيل (دو في)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على جثمان السفير الصيني لدى إسرائيل، (دو في) ميتاً داخل منزله في منطقة هرتسيليا.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنه تم العثور على جثة سفير الصين، ميتاً داخل شقته في منطقة هرتسيليا، بدون تحديد الأسباب. 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية، تتواجد بكثافة بالمكان، وبدأت بالتحقيق الميداني، لمعرفة أسباب الوفاة. 

وفي وقت لاحق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إنه لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير الصيني في إسرائيل. 

وتابعت القناة إن التقديرات تشير إلى أن الوفاة طبيعية والسفير "دو في" لم يستيقظ من نومه أي مات خلال النوم.

وكان السفير الصيني في إسرائيل، دو في، قد علق صباح الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه "خطر".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أن السفير دو في، كتب في مقالة له، أن بومبيو، يرى في السنوات الأخيرة أن أي استثمار صيني في إسرائيل بمثابة "خطر أمني"، وذلك مقابل انخفاض
 استثمارات الصين في إسرائيل، متسائلاً، كيف يمكن القول إن "الصين تشتري إسرائيل؟". 

وأفادت القناة بأن مقال السفير الصيني، حمل عنوان "التعاون الإسرائيلي الصيني، هو انتصار لكلا الطرفين"، بهدف التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (كان)، قبل يومين، أثناء زيارته لإسرائيل: إن الولايات المتحدة، تخشى الاستثمار الصيني في جميع أنحاء العالم، وبأن هناك مخاطراً حقيقياً في التعاون الإسرائيلي الصيني، وأن الصين تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر. 

ويشار إلى أن ملف الاستثمار الصيني في إسرائيل، كان على رأس أولويات القضايا، التي طرحها بومبيو خلال زيارته لتل أبيب، الأربعاء الماضي.

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