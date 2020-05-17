الدفاع المدني يستجيب لـ 98 حادثاً ويُذكر المواطنين بالإرشادات خلال موجة الحر





رام الله - دنيا الوطناستجابت طواقم الدفاع المدني، خلال 24 ساعة الماضية لـ (98) حادثاً، كان منها (89) حادث إطفاء و(9) حوادث إنقاذ، وكانت حوادث الإطفاء غالبيتها حرائق أعشاب وأشجار، وامتدت لعشرات الدونومات، حيث تقدر خسائر الحرائق بما يقارب (500) شجرة زيتون، وأشجار حرجية.وسجلت محافظة رام الله والبيرة، أعلى عدد حرائق، وبلغت (19) حريقاً، ويليها محافظة جنين (15) حريقاً، ومن ثم الخليل (14) حريقاً.وأبرز حوادث الحرائق كانت حريق أشجار امتد لمساحات واسعة في محافظة طولكرم، وعملت طواقم الإطفاء ما يقارب 3 ساعات متواصلة، حتى تمكنت من إخماد النيران، وحريق أعشاب في بلدة مركة بمحافظة جنين، وعملت طواقم الإطفاء من مركز عرابة وقباطية، وتنك تزويد من مركز جنين، واستمر عمل الطواقم أربع ساعات.- عدم إشعال النيران في الأعشاب الجافة.- عدم التعرض لأشعة الشمس وخصوصاً في وقت الذروة.- الانتباه للأطفال وعدم تركهم لوحدهم داخل المركبات.- عدم ترك عبوات التعقيم والعطور والولاعات داخل المركبات.- الانتباه من الأفاعي والزواحف، وعدم الإقتراب منها أمحاولة الإمساك بها.